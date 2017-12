பெரிய நகரங்களில் நீங்கள் அடிக்கடி தனிமையை உணர நேரிட்டிருக்கலாம். ஜப்பானில் இந்த நிலையை வர்ணிக்கும் வண்ணம் நகரும் விளக்க வரைபடங்களை மோட்டோகிராஸ் சைட்டோ என்பவர் செய்து வருகிறார். அது குறித்த காணொளி இங்கே. பிற செய்திகள்: சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :

Source: BBC.com

English summary

Moves the chart depicting lonely maps-video

In large cities, you often feel lonely, it might have been more tolerable. JAB