’’இத்தனை வருடமாக அமெரிக்காவை ஏமாற்றிக்கொண்டிருந்திருக்கிறீர்கள்!’’ – ரெளத்ரமாகும் ட்ரம்ப்

“நல்லா இருப்போம்…நல்லா இருப்போம், எல்லாரும் நல்லா இருப்போம்…” இப்படித்தான் புது வருடத்தை அனைவரும் ஆரம்பிப்போம். ஆனால், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப், இந்த வருடத்தை கடுமையான கோபத்துடன் ஆரம்பித்துள்ளார். “எங்களைப் பார்த்தால் என்ன முட்டாள் மாதிரி தெரிகிறதா?” என்று பாகிஸ்தானை நேரடியாகவே வசைபாட ஆரம்பித்துள்ளார் அவர்.

இந்த வருடத்தின் டிரம்பின் முதல் ட்வீட்டாக டக்ளஸ் மாகாண துப்பாக்கிச்சூட்டில் இறந்தவர்களுக்கு ஆறுதல் தெரிவித்து இந்த வருடத்தைத் தொடங்கியுள்ளார். பின்னர் ‘மேக் அமெரிக்கா கிரேட் அகெய்ன்’ என்ற தன் பிரதான வாசகத்துடன் கடந்த வருடத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளின் தொகுப்பாக ஒரு வீடியோவையும் வெளியிட்டார். அதில் ”நம் நாடு மிகவேகமாகவும் சிறந்ததாகவும், வளர்ந்துவருகிறது. இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நண்பர்கள், ஆதரவாளர்கள், எதிரிகள், என்னை வெறுப்பவர்கள் மற்றும் நேர்மையற்ற `ஃபேக் மீடியாவுக்கும்’ மகிழ்ச்சியான மற்றும் ஆரோக்கியமான புத்தாண்டு வாழ்த்துகள். 2018-ம் ஆண்டு, அமெரிக்காவுக்கு மிகச்சிறந்த வருடமாக இருக்கும். அமெரிக்காவை மீண்டும் நாம் கிரேட்டாக மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறோம். யாரும் எதிர்பார்த்ததைவிட மிக வேகமாக நாம் முன்னேறிக் கொண்டிருக்கிறோம். இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்’ என்று ஊடகங்களைச்சாடியுள்ளார்.

What a year it’s been, and we’re just getting started. Together, we are MAKING AMERICA GREAT AGAIN! Happy New Year!! pic.twitter.com/qsMNyN1UJG

அதையடுத்து பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக ட்விட்டரில் சரமாரியான விமர்சனங்களை டிரம்ப் முன்வைத்துள்ளார். அந்த ட்வீட்டில் ”அமெரிக்கா கடந்த 15 வருடங்களில் 2.1 லட்சம் கோடி ரூபாயை பாகிஸ்தானுக்கு முட்டாள்தனமாக வழங்கியுள்ளது. அதற்கு அவர்களிடமிருந்து ஒரு பலனும் கிடைக்கவில்லை. ஆனால், அவர்கள் அதற்குப் பதிலாக பொய்யையும், சட்டவிரோதமான செயல்களையும் திருப்பி வழங்கியுள்ளனர். அமெரிக்காவில் உள்ள தலைவர்களைப் பார்த்தால், பாகிஸ்தானுக்கு முட்டாள்கள்போல் தெரிகிறதா…? தீவிரவாதிகளின் புகலிடமாகத் திகழும் பாகிஸ்தானுக்கு இனி ஒருபோதும் நிதியுதவி வழங்கப்போவதில்லை” என்று கடுமையான வார்த்தைகளால் டிரம்ப் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2018