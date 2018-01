லிபியாவில் ஆப்ரிக்கர்கள் உள்ளிட்ட ஆயிரக்கணக்கான குடியேறிகள் சிக்கித் தவிப்பதாகத் தெரிய வந்துள்ளது. அவர்களை அந்நாட்டின் சிறைத்துறையினர் உள்ளூர் தொழில்களில் கூலிகளாக்கியுள்ளனர். ஐ.நா. குடியேறிகளுக்கான அமைப்பின் உதவியால் சுமார் ஐந்தாயிரம் பேர் இதுவரை தாயகம் திரும்பியுள்ளனர்.

