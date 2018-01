விவசாயம் உள்ளிட்ட மனிதர்கள் செய்யும் வேலைகளை இனி ரோபோக்கள் செய்ய உள்ளன. விவசாயத்தில் ரோபோக்கள் எப்படி செயல்படுத்தப்படுகின்றன என்பதை விளக்கும் காணொளி.

English summary

Farming robots

Including agriculture, human beings do no longer have to make a robot. How agriculture in conjunction with the robots