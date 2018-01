குப்பைகள் அதிகமாக இருக்கும் இடங்களில்தான் தன் மாடல்களை படம் பிடிக்கிறார் இனா மகோஸி. அவரது நோக்கம் என்ன தெரியுமா? பிற செய்திகள் சமூகஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :

Source: BBC.com

English summary

A woman photographer’s strange efforts

More debris in places where he has photographed its models INA magosi. What is the purpose of his de