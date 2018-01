குளிர்கால ஒலிம்பிக்ஸ்: தென் கொரியாவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த வடகொரியா ஒப்புதல்

தென் கொரியாவுடன் உயர்நிலை பேச்சுவார்த்தை நடத்த வடகொரியா ஒப்புக் கொண்டுள்ளதாக தென்கொரிய ஊடகங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஜனவரி 9ஆம் தேதியன்று நடைபெறும் இந்த சந்திப்பில், தென் கொரியாவில் நடைபெற உள்ள குளிர்கால ஒலிம்பிக் போட்டிகளில், வடகொரிய வீரர்கள் கலந்து கொள்வதற்கான வழிகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்படும்.

தென்கொரியாவில் வரும் பிப்ரவரி மாதம் நடக்கவுள்ள இந்த போட்டிகளுக்கு, தங்கள் நாட்டின் சார்பாக அணியை அனுப்புவது “மக்களின் ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்த சிறந்த வாய்ப்பாக இருக்கும்” என வடகொரியத் தலைவர் கிம் ஜாங்-உன் கூறியுள்ளார்.

எல்லைப் பகுதியில் உள்ள பன்முன்ஜோம் என்ற இடத்தில் இந்த பேச்சுவார்த்தை நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

எல்லையில் மிகவும் பாதுகாக்கப்பட்ட ராணுவ மண்டலத்தில் உள்ள இந்த கிராமத்தில்தான் கொரியாக்கள் வரலாற்று ரீதியாக பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தி வந்துள்ளன.

பதற்றமான உறவை மேம்படுத்த உதவும் வாய்ப்பாக இதனை பார்ப்பதாக தென் கொரியா அதிபர் முன்னதாக கூறியிருந்தார்.

இந்நிலையில், பேச்சுவார்த்தைக்கான அழைப்பை ஏற்ற வடகொரியா, தொலைநகல் மூலம் அதனை உறுதிப்படுத்தியதாக தென் கொரிய ஒருங்கிணைப்பு அமைச்சகம், ஏ எஃப் பி செய்தி நிறுவனத்திடம் தெரிவித்துள்ளது.

