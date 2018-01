சீனாவின் நகர்ப்புற செல்வந்தர்களுக்கும் கிராமப்புறங்களில் வாடும் ஏழை சமூகங்களுக்கும் உள்ள இடைவெளியை முடிவுக்குக் கொண்டு வருவது அவசியமானது என உணர்ந்துள்ளதாக சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங் தெரிவித்துள்ளார். ஆனால், தொலைதூர சமூகங்கள் சந்தித்து வரும் சில தடைகள் இதற்கு சவாலாக அமையும்.

Source: BBC.com

