சிரியாவில் அரசுப்படைகள் தொடர்ந்து நடத்தி வரும் வான் தாக்குதலினால், கிளர்ச்சியாளர்களின் கடைசி கோட்டையாக கருதப்படும் இட்லிப் நகரில், எப்போது வேண்டுமானாலும் உயிரை இழப்போம் என்ற அச்சத்தில் உள்ளூர்வாசிகள் உள்ளனர்.

பிற செய்திகள்

சமூகஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :

Source: BBC.com

English summary

Death in the city in the grip of Syria’s IDLI

Government forces in Syria will continue to conduct air strikes on the rebels by the end of the Castle, considered to be the