சிரியாவின் ரக்கா நகரில் கடத்தப்பட்ட புகைப்படக் கலைஞர் மொஹம்மத் நூரை ரக்கா நகர இடிபாடுகளில் தேடுவதற்காக ஜெர்மனியில் இருந்து வந்துள்ளார் அவரது சகோதரர். அவரது தேடலை விவரிக்கிறது இந்த காணொளி.

Source: BBC.com

