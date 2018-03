”சுகாதார மேம்பாட்டுக்குச் செலவிடுங்கள்..!” ஊதிய உயர்வை மறுத்த கனடா மருத்துவர்கள்!

தேவைகளுக்கு ஏற்ப அதிகப்படியான வருமானம் பெறுவதால், ஊதிய உயர்வு தேவையில்லை என்று கனடா நாட்டைச் சேர்ந்த அரசு மருத்துவர்கள், அந்நாட்டு மருத்துவ கவுன்சிலிடம் மனு அளித்துள்ளனர். கனடாவின் கிழக்குப் பகுதியில் உள்ள கியூபெக் நகரத்தைச் சேர்ந்த, அரசு மருத்துவர்களுக்குச் சமீபத்தில் ஊதிய உயர்வு அறிவிக்கப்பட்டது. இதற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கும் விதத்தில் சுமார் 750-க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவர்கள், அவர்களது மருத்துவச் சங்கத்தில் மனு அளித்துள்ளனர். அதனால், மருத்துவச் சங்கத்தின் தரப்பில் இருந்து மனு குறித்து விளக்கம் கேட்கப்பட்டது. அதற்கு, மருத்துவமனைகளில் பணியாற்றும் செவிலியர்களும் மற்றும் அலுவலக ஊழியர்கள் எனப் பலரும் கடுமையாக உழைத்து வருகின்றனர். மேலும், செவிலியர்களின் பற்றாக்குறை மிக அதிகமாக உள்ளது. அதனால் அவர்கள் பணிச்சுமை கரணமாக, மன உளைச்சலுக்கு உள்ளாகின்றனர். எங்களது சக ஊழியர்கள் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் சிக்கித் தவிக்கும்போது, நாங்கள் எவ்வாறு இந்த ஊதிய உயர்வை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். அதனால் எங்களுக்கு இந்த ஊதிய உயர்வு தேவையில்லை என நிராகரித்துள்ளனர். மேலும், தேவைக்கு அதிகமான வருமானத்தைப் பெறுவதால், இந்த ஊதிய உயர்வுப் பணத்தை நாட்டின் சுகாதார மேம்பாட்டுக்குப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என அரசு மருத்துவர்கள், அவர்களின் சங்கத்திடம் மனு அளித்துள்ளனர்.

உங்கள் கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்



Source: Vikatan.com

English summary

“Health promotion spend!” while denying Canada a wage hike for doctors!

Excessive income requirements, due to wage increases that do not require the Government of Canada from Ma