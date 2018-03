நேபாளம்: தரையிறங்கும் போது நொறுங்கி விழுந்த விமானம் : பலர் பலி?

நேபாளத்தின் தலைநகரான காத்மாண்டுவில் உள்ள திரிபுவன் சர்வதேச நிலையத்தில் ஒரு விமானம் நொறுங்கி விழுந்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

திங்கள்கிழமை பகலில் தரையிறங்கும் போது வங்கதேச விமான சேவை விமானம் ஒன்று விமான ஓடுதளத்தில் இருந்து விலகி சென்றதால் தீ பிழம்பு உண்டானது. இதனை அணைக்க தீயணைப்பு படையினர் போராடி வருகின்றனர்.

இந்த விமானத்தில் 67 பயணிகள் இருந்ததாக அதிகாரிகள் பிபிசியிடம் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த விமான விபத்தில் இறந்தவர்கள் குறித்த எண்ணிக்கை உறுதி செய்யப்படவில்லை.

விபத்துக்குளான விமானத்தில் இருந்து இதுவரை 17 பேர் காப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

சமூகவலைத்தளத்தில் பகிரப்பட்ட புகைப்படங்கள் மற்றும் காணொளிகள் விமான நிலைய ஓடுதளத்தில் இருந்து புகை எழும்புவதை காண்பிக்கின்றன.

விபத்துக்குள்ளான விமானம் உள்ளூர் ஊடகங்களில் S2-AGU என்று அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. ஆனால், இதனை அதிகாரபூர்வ தகவல்கள் எதுவும் உறுதி செய்யவில்லை.

Source: BBC.com

English summary

Nepal: when landing aircraft collapsed: sacrifices of many?

Nepal Tribhuvan in Kathmandu, the capital of a plane crashing in the international station has fallen