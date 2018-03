பிபிசி பெர்ஷிய சேவை நிருபர்கள் மீது உள்நோக்கத்துடன் நடவடிக்கை எடுத்து வரும் இரானிய அரசின் செயல்பாடு குறித்து, ஐ.நா. மனித உரிமைகள் கவுன்சிலில் முன்னெப்போதுமில்லாத வகையில் பிபிசி முறையிட்டுள்ளது.

Source: BBC.com

English summary

The threat to freedom of the press in Iran

The BBC Persian service reporters on audiotape and taking action about the Iranian Government’s activity