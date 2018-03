நீருக்கடியில் தனக்கான வீட்டை கட்டி கொண்டு வாழும் இந்த சிலந்திகள் அசாதாரணமானவை. தாவரங்கள் இடையே தனது வலைகளை பின்னும் இந்த சிலந்தி இனம் ஒவ்வொரு 24 மணி நேரத்திற்கு பிறகே மேற்பரப்பிற்கு அவை செல்ல வேண்டிய தேவை உள்ளது.

Source: BBC.com

English summary

Underwater live know about spiders? (Video)

Build its own house underwater, these mites live with broadside. Among its Web of plant b.