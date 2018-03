இன்று மரணமடைந்த இயற்பியலாளர் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் வாழ்வில் எடுக்கப்பட்ட சில முக்கியமான புகைப்படங்களின் தொகுப்பு. பிற செய்திகள்: சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ்:

Source: BBC.com

English summary

Stephen Hawking: a life’s major moments

The physicist Stephen Hawking, who died today in the lives of some of the most important photographs of the constellations