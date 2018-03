ரஷ்ய அதிபர் தேர்தல்: அதிக வாக்கு வித்தியாசத்தில் புதின் வெற்றி

ஞாயிறன்று நடைபெற்றஅதிபர் தேர்தலில் விளாடிமிர் புதின் வெற்றிப்பெற்றுள்ளார். அவரின் இந்த வெற்றி எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒன்றாகவே உள்ளது; வெற்றியை தொடர்ந்து அடுத்த ஆறு ஆண்டுகளுக்கு மீண்டும் ரஷ்யாவின் அதிபராக செயல்படுவார்விளாடிமிர் புதின்.

ஏறத்தாழ அனைத்து வாக்குப் பெட்டிகளும் எண்ணப்பட்ட நிலையில் புதின் 76 சதவீத வாக்குகளை பெற்றுள்ளதாக மத்திய தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

முக்கிய எதிர்கட்சி தலைவரான அலக்சே நவால்னி தோல்வியை சந்தித்துள்ளார்.

தேர்தலின் முதல்கட்ட முடிவுகளை தொடர்ந்து மாஸ்கோவில் நடைபெற்ற பேரணியில் பேசிய புதின், கடந்த சில ஆண்டுகளாக நடைபெற்ற வெற்றிகளை வாக்காளர்கள் நினைவில் வைத்துள்ளனர் என தெரிவித்தார்.

அடுத்த ஆறு ஆண்டுகளுக்கு ஆட்சி செய்வது குறித்து என்று நிருபர் ஒருவர் கேட்ட கேள்விக்கு, “நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் எனக்கு 100 வயது ஆகும் வரை நான் ஆட்சி செய்வேனா என்றா?! இல்லை. என சிரித்துக் கொண்டே அவர் பதிலளித்தார்.

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ்:

Source: BBC.com

English summary

Russian President Putin on the election victory margin:

In the election of Vladimir Putin on Sunday nadaiperra adipar has been successful. The success of the expected