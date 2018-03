முக்கிய எதிர்க்கட்சி தலைவரும், அரசியல் ரீதியான முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதற்காக கைது செய்யப்பட்டு, தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கு தடைவிதிக்கப்பட்டவருமான அலெக்ஸி நவால்னி ஒரு நேரலைக்காக தயாராகிறார்.

Source: BBC.com

English summary

Putin won a landslide; Interesting events (Photo Gallery)

The main opposition leader and political irregularities were involved in the arrest, in order to cast in the election