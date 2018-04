ஓர் ஆஃப்ரிக்க கிராமத்தின் ரத்த சகதி (காணொளி)

காங்கோ ஜனநாயக குடியரசில் சமீப ஆண்டுகளில் உண்டான வன்முறையால் தங்கள் வாழ்விடத்தில் இருந்து வெளியேறிய 1.3 கோடி மக்களுக்கு தற்போது மனிதாபிமான உதவிகள் தேவைப்படுகின்றன. பிற செய்திகள்: சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ்:

Source: BBC.com

English summary

The blood of an African village in the mud (video)

