யூடியூப் தலைமை அலுவலகத்தை பதறவைத்த பெண்…! அமெரிக்காவில் பரபரப்பு

யூடியூப் தலைமை அலுவலகத்தில் துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கூகுள் நிறுவனத்தின் துணை நிறுவனமான யூடியூப், வீடியோ சேவைகளை வழங்கி வருகிறது. யூடியூப் நிறுவனத்தின் தலைமை அலுவலகம் அமெரிக்காவின் கலிஃபோர்னியா அருகே உள்ள சான் ஃபருனோ என்ற இடத்தில் அமைந்துள்ளது. இந்நிலையில், நேற்றிரவு இங்கு வந்த பெண் ஒருவர் திடீரென துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியுள்ளார். இதனால் யூடியூப் நிறுவன ஊழியர்கள் நிலைகுலைந்துப் போயினர். துப்பாக்கிச் சூட்டில் 3 பெண்களுக்குக் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனினும் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்திய பெண் தன்னைத் தானே சுட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டார். இதுகுறித்து தகவலறிந்து வந்த போலீஸார் காயமடைந்தவர்களை மீட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதித்துள்ளனர். மேலும், தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்றுவருகிறது. எனினும் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்திய பெண் குறித்த விவரங்கள் வெளியாகவில்லை. சமீபகாலமாக அமெரிக்காவில் துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் அதிகரித்துள்ள நிலையில், தற்போது சமூக வலைதளமான யூடியூப் அலுவலகத்தில் துப்பாக்கிச் சூடு நடந்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து கூறியுள்ள கூகுள் நிறுவன சி.இ.ஓ. `இன்று ஏற்பட்ட சோகத்தை விவரிப்பதற்கு வார்த்தைகள் இல்லை. இந்தக் கடினமான நேரத்தில் ஊழியர்களுக்கு ஆதரவாக இருப்போம். போலீஸ் உட்பட உதவியவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி” எனப் பதிவிட்டுள்ளார். உங்கள் கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்



