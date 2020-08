“கொரோனாவுக்கு மருந்தே வராமல் போகலாம்” – உலக சுகாதார நிறுவனத் தலைவர்

4 நிமிடங்களுக்கு முன்னர்

நல்ல பலனைத் தரும் பல தடுப்பு மருந்துகள் வந்து சேரும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது என்று குறிப்பிட்ட அவர், அதைத் தொடர்ந்து However, there’s no silver bullet at the moment and there might never be என்று ஆங்கிலத்தில் குறிப்பிட்டார்.