சௌதி அரேபியா – பாகிஸ்தான் இடையே மோதல்: இந்தியா ஏன் காரணமாகிறது?

7 நிமிடங்களுக்கு முன்னர்

அமெரிக்கா இரான் மீது பல பொருளாதாரத் தடைகளை விதித்துள்ளது. எனவே சீனாவின் ‘ஒரு பிராந்தியம் ஒரு சாலை திட்டம்’ (One Belt and One Road) வலிமை அடைவதை அமெரிக்காவும் அதன் நட்பு நாடான சௌதி அரேபியா விரும்பாது என்று அவர் கூறுகிறார்.