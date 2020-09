‘இந்தி தெரியாது போடா’ டி-ஷர்ட் அணிந்தாரா ஜஸ்டின் ட்ரூடோ?

அது போலியான புகைப்படம் எனவும், கனடா பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ தடுப்பு மருந்து குறித்து ‘Vaccines are safe, and save lives. Love this shirt, thanks’ என்ற வாசகத்துடன் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் கடந்த மே 30, 2019-ஆம் ஆண்டு பதிவிட்ட புகைப்படம்தான் இது என்பதும் தெரியவந்துள்ளது என்கிறது அந்த செய்தி.