இந்தியா vs சீனா: 1962 போரில் சீனப் போர்க் கைதிகளான இந்திய வீரர்களின் கதைகள்

குருக்ஷேத்ரா பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியரான சுரேந்திர சோப்ரா, ‘இந்தியன் ஜர்னல் ஆஃப் பொலிட்டிகல் சயின்ஸ்’ இதழின் 1968 அக்டோபர் பதிப்பில், ‘இந்தோ- சீன எல்லை மோதல் மற்றும் போர்க் கைதிகள் நடத்தப்பட்ட முறை’ (Sino – Indian Border Conflict and the treatment of Prisoner of War) என்ற தலைப்பில் ஒரு கட்டுரையை எழுதினார்.