2021 புத்தாண்டு: சமூக இடைவெளியில் கழிந்த 2020 – தொடுவதால் ஏற்படும் நன்மை என்ன?

“குழந்தை பருவத்தில் நான் உணரும் முதல் விஷயம் தொடுதல். அதில்தான் குழந்தைகள் அதன் எண்ணத்தை வெளிப்படுத்தும். அது வளர்ச்சியின் அடையாளமாகவும் இருக்கும். தொடுதல் குறித்து பல ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன,” என்கிறார், Unique: The New Science of Human Individuality என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் டேவிட் லிண்டென். தொடுதலின் மகிமையை நாம் பெரிதும் புரிந்து கொள்வதில்லை என்கிறார் அவர்.