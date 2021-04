வீரர்களுக்கு பதிலாக ‘கில்லர் ரோபோக்கள்’ இனி போரிடுமா?

10 நிமிடங்களுக்கு முன்னர்

பால், பென்டகனில் கொள்கை ஆய்வாளராக இருந்துள்ளார். ‘ Army of none, Autonomous weapons and the future of war’ என்ற புத்தகத்தையும் அவர் எழுதியுள்ளார். எதிர்கால போரில் வாழ்க்கை மற்றும் இறப்பு தொடர்பான முடிவுகள் ரோபோவால் எடுக்கப்படுமா என்ற கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, அத்தகைய இயந்திரங்கள் இப்போதும் உள்ளன என்று அவர் கூறுகிறார்.