‘மாயன் நாள்காட்டி’ 2012இல் உலகம் அழியும் என்று கணித்தது உண்மையா?

In The Order of Days: The Maya World and the Truth about 2012 என்ற தமது புத்தகத்தில் வரலாற்றாய்வாளரும் பேராசிரியருமான டேவிட் ஸ்டுவார்ட், “மாயா வரலாறு தொடர்பான எந்தவொரு குறிப்பேட்டிலும் உலகம் 2012இல் முடிவுக்கு வரும் என்றோ அவர்கள் கணித்த நீண்ட நெடிய வருட சுழற்சிக்காலத்தில் எந்தவொரு பகுதியிலும் அழிவுகரமான முடிவு ஏற்படும் என்பதையோ மாயாக்கள் கணிக்கவில்லை,” என்று கூறப்பட்டுள்ளது.