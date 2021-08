அமெரிக்கா தொடங்கிய போர்கள் சரியான முடிவை எட்டத் தவறுவது ஏன் தெரியுமா?

12 நிமிடங்களுக்கு முன்னர்

டொமினிக் டயர்னி தனது ‘The right to Loss a War, America in a Age of Unvinnable Conflicts’ என்ற புத்தகத்தில், அமெரிக்கா சமீபத்திய போர்களை இழந்துவிட்டதை ஒப்புக் கொண்டார்.