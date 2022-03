யுக்ரேனிய அதிபரின் வார்த்தை ஜால உத்தி மேற்கு நாடுகளை எந்த அளவுக்கு ஈர்க்கிறது?

9 நிமிடங்களுக்கு முன்னர்

ஷேக்ஸ்பியரின் “To be or not to be” என்ற வாசகத்தின் மூலம், தனது இருப்பை நிலை நாட்ட வேண்டிய நிலையில் இருந்த வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் பற்றி அவர் குறிப்பிடுகிறார். ஸெலன்ஸ்கி பிரிட்டனின் போர்க்கால தலைவரைப் பெயரிடாமல், 1940ஆம் ஆண்டு ஜூன் 4ஆம் தேதி சர்ச்சிலின் உரையை யுக்ரேனின் புவியியலுக்கு ஏற்றவாறு நுட்பமாக மாற்றி அந்த மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்தார்.