மரண தண்டனை நிலைப்பாட்டை மாற்ற மறுக்கும் சிங்கப்பூர் – காரணம் என்ன?

போதைப்பொருள் கடத்தலுக்கு எதிரான கடும் சட்டங்கள்

2010ஆம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் எழுத்தாளர் Alan Shadrake எழுதிய Once a Jolly Hangman: Singapore Justice in the Dock என்ற புத்தகத்தில் சிங்கப்பூரின் சட்ட, நீதி அமைப்பை அவர் கடுமையாக விமர்சித்திருந்தார்.