பெரியார் பிறந்தநாள்: ஈ.வெ.ராவின் தாக்கம் மலேசியா, சிங்கப்பூர் தமிழர்களிடம் இருக்கிறதா? ஓர் அலசல்

“ARRIVAL IN SINGAPORE OF AN INDIAN SOCIAL REFORMER என்று தலைப்பிட்டு, பெரியாரின் சிங்கப்பூர் வருகையைக் குறிப்பிட்டு, The Malayan Saturday Post 28-12-1929 செய்தி வெளியிட்டது. மலேசியாவில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள், கூட்டங்களில் பங்கேற்ற பெரியார், அங்கிருந்த இந்தியா வம்சாவளியினருக்கு, குறிப்பாக தமிழர்களுக்கு வழங்கிய அறிவுரைகளில் முக்கியமானது, ‘மீண்டும் தமிழகத்துக்கு திரும்பாதீர்கள்’ என்பதுதான்.