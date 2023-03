பல்லு படாம பார்த்துக்க: இது அடல்ட் நகைச்சுவையா, அசட்டு நகைச்சுவையா?

2 மணி நேரங்களுக்கு முன்னர்

ஹாலிவுட்டில் இதுபோன்ற திரைப்படங்களை மிகுந்த கவனத்துடன், பாலியல் சார்ந்த நகைச்சுவைக் கூறுகளைப் பயன்படுத்தி உருவாக்குகிறார்கள். American Pie 1 மற்றும் 2, The 40 Year Old Virgin, Super Bad, Plus one, Zack and Miri Make a Porno,Girls Trip என பல அட்டகாசமான அடல்ட் நகைச்சுவை திரைப்படங்கள் ஹாலிவுட்டில் வெளியாகியிருக்கின்றன.