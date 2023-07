யூத இனப்படுகொலையில் இருந்து தப்பித்த மூன்று சிறுமிகள்: 84 ஆண்டுகளுக்கு பின் விலகிய மர்மம்

கட்டுரை தகவல்

அதையடுத்து, அந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் The Girls: A Holocaust Safe House என்ற தலைப்பில் பிபிசியில் ஒலிநாடா தொடரில், 80 ஆண்டுகளுக்கு முன் எடுக்கப்பட்டு, தற்போது கேம்டன் நூலகத்தில் உள்ள புகைப்படம் குறித்து ஹன்னாவின் மகள்கள் பேசினர். அதன் பயனாக, அந்த புகைப்படத்தின் பின்னணி குறித்த தகவல் வெளி உலகிற்கு தெரிய வந்தது.

அத்துடன், 1939 ஜுலை 5 ஆம் தேதி அன்று, அவருடைய பணி குறித்த பதிவேட்டில் “Three little children waiting at Liverpool Street Station” என்ற விளக்கத்துடன் புகைப்படம் ஒன்று எடுக்கப்பட்டதாகவும் அதை எடுத்தவர் ஸ்டீபன்சன் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. தி நியூஸ் க்ரோனிக்கல்’ (The News Chronicle) எனும் பிரிட்டனின் தேசிய நாளிதழில் அப்புகைப்படம் மறுநாளே வெளியானது. அதன் பிறகு பல்வேறு நாளிதழ்கள், கண்காட்சிகளிலும் அப்புகைப்படம் இடம்பெற்றது.