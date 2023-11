பாலத்தீனம்: மேற்கு உலகை மிரட்ட அரபு நாடுகள் எண்ணெய் ஏற்றுமதியை நிறுத்தினால் என்ன ஆகும்?

4 மணி நேரங்களுக்கு முன்னர்

புகழ்பெற்ற வரலாற்றாசிரியரும், “The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power” என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியருமான டேனியல் யெர்ஜின்ஸ் கூறுகையில், “1973இல் அமெரிக்கா உலகின் மிகப்பெரிய எண்ணெய் இறக்குமதியாளராக இருந்தது. ஆனால் இப்போது அமெரிக்கா உலகின் மிகப் பெரிய எண்ணெய் உற்பத்தியாளராகவும் முக்கிய ஏற்றுமதியாளராகவும் திகழ்கிறது,” என்கிறார்.