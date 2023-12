அதி அடைமழை (கனமழை): வானிலை மையம் சரியாக கணிக்க தவறியதா? மேற்குலக மாதிரி துல்லியமாக கணித்தது எப்படி?

திருவனந்தபுரம்: ஆஸ்கர் விருதுக்கான ‘சிறந்த அசல் பாடல்’ பிரிவில் மலையாள படமான ‘தி ஃபேஸ் ஆஃப் தி ஃபேஸ்லஸ்’ (The Face of the Faceless) தகுதிச்சுற்று பட்டியலில் தேர்வாகியுள்ளது. இதனை படக்குழு அறிவித்துள்ளது.96-வது...