இந்து – முஸ்லிம் கிரிக்கெட் அணிகள்: மத ரீதியான கிரிக்கெட்டை மகாத்மா காந்தி மாற்றியது எப்படி?

அப்படி, ‘தி பாம்பே பென்டாங்குலர்’ (The Bombay Pentangular) எனப் பிரபலமாக அறியப்படும் கிரிக்கெட் போட்டி குறித்து இக்கட்டுரை உங்களுக்கு விவரிக்கிறது. இந்தப் போட்டி எப்படி ஆரம்பமானது, அது தொடர்பான சர்ச்சைகள் என்ன, பிறகு இந்தப் போட்டிகளுக்கு முடிவுரை எழுதப்பட்டது எப்படி என்பதை இக்கட்டுரையில் பார்ப்போம்.

மூத்த விளையாட்டு பத்திரிகையாளர், வரலாற்று ஆசிரியர் மற்றும் சச்சின் டெண்டுல்கரின் சுயசரிதையான ’ப்ளேயிங் இட் மை வே’யின் (Playing It My Way) இணை ஆசிரியரான போரியா மஜும்தார், தி பாம்பே பென்டாங்குலர் பற்றி எழுதியுள்ளார். இதை ‘தி இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் தி ஹிஸ்டரி ஆஃப் விளையாட்டு’ வெளியிட்டுள்ளது.