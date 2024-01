சிந்துச் சமவெளி குறியீடுகள் திராவிட மொழிக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவையா? புதிய ஆய்வு கூறுவது என்ன?

ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னர்

இது தொடர்பாக அவர் எழுதிய ஆய்வுக் கட்டுரை ‘Semantic scope of Indus inscriptions comprising taxation, trade and craft licensing, commodity control and access control: archaeological and script-internal evidence’ https://www.nature.com/articles/s41599-023-02320-7 என்ற தலைப்பில் நேச்சர் குழும இதழில் கடந்த டிசம்பர் மாதம் பதிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

பஹதா அன்சுமாலி முகோபாத்யாய், இதற்கு முன்பாக சிந்துவெளி மக்கள் பேசிய மொழி தொடர்பாக Ancestral Dravidian languages in Indus Civilization: ultraconserved Dravidian tooth-word reveals deep linguistic ancestry and supports genetics’ https://www.nature.com/articles/s41599-021-00868-w என்ற கட்டுரையைப் பதிப்பித்திருந்தார். அந்தக் கட்டுரையில், சிந்துவெளி மக்கள் பேசிய மொழி, தொல் திராவிட மொழியாக இருக்கலாம் எனக் கூறியிருந்தார்.

அதற்கு முன்பாக ஆய்வாளர் ஐராவதம் மகாதேவன், 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சிந்து வெளிக் குறியீடுகள் தொடர்பான ஆய்வில் ஈடுபட்டார். இது தொடர்பாக, The Indus Script : Texts, Concordance and Tables என்ற நூலையும் Dravidian Proof of the Indus Script via the Rig Veda: A Case Study என்ற நூலையும் அவர் எழுதியிருக்கிறார். திராவிட மொழி என்ற சட்டகத்திற்குள் இருந்தபடி, சிந்துவெளி குறியீடுகளைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்ற கருத்தாக்கத்தை உருவாக்கியதில் ஐராவதம் மகாதேவனின் பங்கு மிக முக்கியமானது.