ஒரே படத்தில் அமலாபால் மற்றும் சினேகா?

தமிழ், மலையாளப் படங்களில் நடித்து வரும் அமலாபால் நீண்ட இடைவெளிக்குப்பிறகு மீண்டும் தெலுங்கில் நடிக்கும் படத்தில் அவருடன் சினேகா இணைந்து நடிக்கவுள்ளார்.

தற்போது பல படங்களில் பிசியாக நடித்து வருகிறார் நடிகை அமலாபால். இவரது நடிப்பில் ‘பாஸ்கர் ஒரு ராஸ்கல்’ படம் உருவாகி உள்ளது. இதில் நாயகனாக அரவிந்த் சாமி நடித்துள்ளார். சித்திக் இயக்கியுள்ள இப்படத்தின் படப்பிடிப்புகள் முடிந்து தற்போது ரிலீசுக்கு தயாராகி வருகிறது. தமிழ், மலையாளப் படங்களில் நடித்து வரும் அமலாபால் நீண்ட இடைவெளிக்குப்பிறகு மீண்டும் தெலுங்கு படத்தில் நடிக்கிறார். ‘ஆயுஸ் மான்பவ’ என்று பெயரிடப்பட்டிருக்கும் இப்படம் காதல் கதையாக உருவாக இருக்கிறது. இதில் அமலாபால் முஸ்லிம் பெண்ணாக நடிக்க இருக்கிறார். புதிய இயக்குனர் சரண் தேஜ் என்பவர் இயக்குகிறார். இந்தப் படத்தில் அமலா பாலுடன் பிரபல பாலிவுட் நடிகை, சினேகா உல்லால் நடிக்க இருக்கிறார். நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு இப்படத்தின் மூலம் மீண்டும் நடிக்க வந்திருக்கிறார் சினேகா உல்லால். சர்ச்சைக்குரிய விஷயம் ஒன்றை கதைக்களமாக கொண்டு இப்படம் உருவாகி வருகிறது. இந்த படத்தை தமிழ், இந்தி மொழிகளிலும் டப் செய்ய திட்டமிட்டு வருகிறார்கள்.

Source: Malai Malar

