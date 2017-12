போலீஸாக நடிக்கும் உதயநிதி ஸ்டாலின்

பி.எஸ்.மித்ரன் இயக்கவுள்ள படத்தில், உதயநிதி ஸ்டாலின் போலீஸாக நடிக்கிறார்.

பிரியதர்ஷன் இயக்கத்தில் ‘நிமிர்’ படத்தில் நடித்துள்ளார் உதயநிதி ஸ்டாலின். இந்தப் படத்தில் நமிதா பிரமோத், பார்வதி நாயர், மகேந்திரன், சமுத்திரக்கனி ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். மலையாளத்தில் வெளியான ‘மகேஷிண்டே பிரதிகாரம்’ படத்தின் ரீமேக் இது. ஜனவரி 26ஆம் தேதி இந்தப் படம் ரிலீஸாகிறது.

இதைத் தொடர்ந்து, சீனு ராமசாமி இயக்கும் ‘கண்ணே கலைமானே’ படத்தில் ஹீரோவாக நடிக்கிறார் உதயநிதி ஸ்டாலின். இந்தப் படத்தில் தமன்னா ஹீரோயினாக நடிக்க, யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைக்கிறார். ஜனவரி 19ஆம் தேதி இந்தப் படத்தின் ஷூட்டிங் தொடங்குகிறது.

அதன்பிறகு, பி.எஸ்.மித்ரன் இயக்கும் படத்தில் நடிக்கிறார் உதயநிதி ஸ்டாலின். இந்தப் படத்தில் ஹீரோயினாக நடிக்க ஷ்ரத்தா ஸ்ரீநாத்திடம் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் படத்தில், போலீஸாக நடிக்கிறார் உதயநிதி ஸ்டாலின். அடுத்த வருடம் ஜூன் மாதத்துக்குப் பிறகு ஷூட்டிங் தொடங்க இருக்கிறது.

தற்போது விஷால், சமந்தா, அர்ஜுன் நடிப்பில் ‘இரும்புத்திரை’ படத்தை இயக்கி வருகிறார் பி.எஸ்.மித்ரன்.

Source: Webdunia.com

English summary

The police will act as udayanidhi Stalin

P.s. Mitra, who is directing the film, he plays a police udayanidhi Stalin.