சிம்பு படத்தை கைப்பற்றிய சூர்யா

சிம்பு நடிப்பில் செல்வராகவன் இயக்கி வந்த ‘கான்’ என்ற திரைப்படம் ஒருசில நாட்கள் மட்டுமே படப்பிடிப்பு நடந்த நிலையில் திடீரென இந்த படம் கைவிடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.இந்த நிலையில் சூர்யா நடிப்பில் செல்வராகவன் இயக்கவுள்ளதாக கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் அறிவிக்கப்பட்ட படம், இந்த கான்’ படமே என்று திரையுலக வட்டாரங்கள் கூறுகின்றனசாய்பல்லவி நாயகியாக நடிக்கவுள்ள இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு அடுத்த மாதம் முதல் தொடங்கவுள்ளது. கான்’ படத்திற்கு தயாரிப்பாளர் கிடைக்கவில்லை என்பதால் நிறுத்தப்பட்டதாக கூறப்பட்ட நிலையில் தற்போது சூர்யாவை வைத்து செல்வராகவன் அதே கான்’ படத்தை இயக்கவுள்ளதாகவும், ஆனால் அதே டைட்டில் நிச்சயமாக இருக்காது என்றும் கூறப்படுகிறதுசூர்யா நடிப்பில் கௌதம்மேனன் இயக்கவேண்டிய ‘துருவ நட்சத்திரம்’ படத்தில் விக்ரம் நடித்து கொண்டிருக்கும் நிலையில் தற்போது சிம்பு நடிக்க வேண்டிய படத்தில் சூர்யா நடித்து வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Webdunia.com

English summary

Simbu film captured the Surya

Simbu’s acting in ‘ Khan ‘ directed by selvaraghavan films only a few United Nations