வேலைக்காரன் படத்தை பார்த்த பிரபல தொகுப்பாளினி; என்ன சொன்னார் தெரியுமா?

வேலைக்காரன் படத்தை பார்த்த பிரபல தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளினி டிடி படத்தை பற்றி கருத்து கூறியுள்ளார். இந்த படத்திற்கு இதுவரை இல்லாத வகையில் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

மோகன்ராஜா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன், நயன்தாரா, ஃபஹத் ஃபாசில் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள வேலைக்காரன் படம் நேற்று ரிலீஸானது. இந்த படம் சிறந்த விமர்சனங்களை பெற்று வருகிறது.

படம் பார்த்த பிரபல தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளினி டிடி ட்விட்டரில் தனது கருத்தை தெரியப்படுத்தியுள்ளார். அவர் தனது ட்வீட்டில் கூறியிருப்பதாவது, ஒரு வார்த்தை பிளாக் பஸ்டர் #Velaikkaran. அருமையான வசனங்கள். எக்சலென்ட் டீம் வொர்க். இந்த படத்தை நினைத்து பெருமைப்பட வேண்டும்என தெரிவித்துள்ளார்.

Source: Webdunia.com

