வருகிற 31-ந் தேதி முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிடுகிறார் ரஜினிகாந்த்

வருகிற 26-ந்தேதி முதல் 31-ந்தேதி வரை ரசிகர்களை சந்திக்க உள்ள ரஜினிகாந்த், கடைசி நாளில் தனது அரசியல் பிரவேசம் குறித்த முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட இருக்கிறார்.

நடிகர் ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என்று அவரது ரசிகர்கள் வற்புறுத்தி வருகிறார்கள். அதற்கு அவர் ‘நான் எப்போது வருவேன், எப்படி வருவேனு யாருக்கும் தெரியாது, ஆனா வரவேண்டிய நேரத்துல வருவேன்’ என்று கூறிவந்தார். ஆனால் இப்போதைய அரசியல் நிலவரங்கனை உன்னிப்பாக கவனித்து வரும் ரஜினிகாந்த் ரசிகர்களின் விருப்பப்படி அரசியலில் குதிக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக அவருக்கு நெருக்கமானவர்கள் கூறி வருகிறார்கள். கடந்த மே மாதம் ரசிகர்களை சந்தித்தபோது, “தற்போதைய அரசியல் அமைப்பு கெட்டுவிட்டது. போர் வரும்போது சொல்கிறேன் எல்லோரும் தயாராக இருங்கள்” என்றார். ரஜினியின் இந்த அறிவிப்பின் மூலம் அவர் அரசியலுக்கு வருவது உறுதியானது. போர் என்பது தேர்தலை மனதில் வைத்தே இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் என்றும் கருதப்பட்டது. ரஜினிகாந்த் “2.0”, “காலா” ஆகிய படங்களில் நடித்து வந்தார். அதன் படப்பிடிப்புகள் அனைத்தும் முடிவடைந்துவிட்டன. இதையடுத்து ரசிகர்களை சந்தித்து தனது அரசியல் பிரவேச முடிவுகளை அறிவிக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. வருகிற 26-ந்தேதி முதல் 31-ந்தேதி வரை 6 நாட்கள் ரஜினிகாந்த் ரசிகர்களை சந்திப்பார் என்று அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. கோடம்பாக்கத்தில் உள்ள ராகவேந்திரா திருமண மண்டபத்தில் தினமும் காலை 7 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை இந்த சந்திப்பு நிகழ்ச்சி நடக்கிறது. தினமும் 1000 ரசிகர்கள் வீதம் மொத்தம் 6 ஆயிரம் பேரை சந்தித்து அவர்களுடன் புகைப்படம் எடுத்துக் கொள்கிறார். ஏற்கனவே மாவட்ட வாரியாக சந்தித்தபோது அதில் விடுபட்ட மாவட்ட ரசிகர்களை இப்போது சந்திக்கிறார். 26-ந் தேதி காஞ்சீபுரம், திருவள்ளூர், கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ரசிகர்களையும், 27-ந் தேதி நாகை, திருவாரூர், புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், மாவட்ட ரசிகர்களையும் 28-ந் தேதி மதுரை, விருதுநகர், சேலம் மாவட்ட ரசிகர்களையும், 29-ந் தேதி கோவை, திருப்பூர், வேலூர், ஈரோடு மாவட்ட ரசிகர்களையும் சந்திக்கிறார். இறுதிக் கட்டமாக 30-ந் தேதியும், 31-ந்தேதியும் சென்னை மாவட்ட ரசிகர்களை சந்திக்கிறார். ரசிகர்களை சந்தித்து முடிந்ததும் ரஜினிகாந்த், அவர்கள் மத்தியில் முக்கிய உரை நிகழ்த்துகிறார். அப்போது அரசியல் பிரவேசம் குறித்த அறிவிப்பை வெளியிடுகிறார். ரசிகர்களை சந்திப்பதையொட்டி ரஜினிகாந்த் நேற்று தனது நண்பரும், அரசியல் ஆலோசகருமான தமிழருவி மணியனுடன் போயஸ் கார்டன் இல்லத்தில் ஆலோனை நடத்தினார். இந்த சந்திப்பு பற்றி தமிழருவி மணியனிடம் கேட்டபோது, இது வழக்கமான சந்திப்புதான், வருகிற 26-ந் தேதி முதல் 31-ந் தேதி வரை ரசிகர்களை சந்திக்கிறார். 31-ந் தேதி அரசியல் அறிவிப்பை வெளியிடுவார். ரஜினி அறிவிக்கும் முன் நான் எதையும் தெரிவிக்க முடியாது என்றார். ஏற்கனவே கடந்த மே மாதம் ரஜினிகாந்த் இதே போல் தமிழருவி மணியனை சந்தித்து அரசியல் பிரவேசம் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார். அப்போது தமிழருவி மணியன் தனது கருத்துக்களை தெளிவாக அவரிடம் எடுத்துக் கூறினார். அதை உன்னிப்பாக கேட்டுக் கொண்ட ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வருவது குறித்து தீவிரமாக யோசித்து வந்தார். தற்போது தனது கைவசம் இருந்த 2 படங்களையும் முடித்துவிட்டதால் இனி அரசியல் அறிவிப்பு வெளியிடுவார் என்று கூறப்படுகிறது. ரஜினி ரசிகர்களை சந்திப்பதால் அதற்கான ஏற்பாடுகளை ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகள் கவனித்து வருகிறார்கள். ராகவேந்திரா திருமண மண்டபத்தில் ரஜினியை வரவேற்று கட்- அவுட் பேனர்களை வைத்து வருகிறார்கள். இதேபோல் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ரசிகர்கள் ரஜினியின் அரசியல் பிரவேசம் குறித்த வாசகங்களுடன் பேனர்களை வைத்து வருகிறார்கள். சமீபகாலமாக அரசியல் குறித்து பரபரப்பாக டுவிட்டரில் கருத்து தெரிவித்து வந்த கமல்ஹாசன் படப்பிடிப்பில் கலந்து கொண்டதால் அமைதி காத்து வருகிறார். ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தல் குறித்தோ, 2ஜி வழக்கு தீர்ப்பு குறித்தோ எந்த கருத்தையும் தெரிவிக்கவில்லை. அதே போல் ரஜினியும் ஆர்.கே.நகர் தேர்தல் மற்றும் 2ஜி தீர்ப்பு குறித்து எந்த கருத்தும் தெரிவிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதுவரை…

Source: Malai Malar

English summary

There is a 31-date important notice releasing rajinikanth

Come on up to the first 31-26-meet the fans of rajinikanth, shop