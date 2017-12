வாழும் சமூகப் போராளியின் வாழ்க்கைப் படத்தில் நடிப்பதை பெருமையாக கருதுகிறேன்: பிரகாஷ் ராஜ்

டிராபிக் ராமசாமியின் வாழ்க்கையை மையமாக வைத்து உருவாகி வரும் படத்தில் தானும் ஒரு கதாபாத்திரத்தில் நடிப்பதில் பெருமைப்படுகிறேன் என்று பிரகாஷ் ராஜ் கூறியிருக்கிறார்.

க்ரீன் சிக்னல் கம்பெனி நிறுவனம் தயாரித்து வரும் படம் `டிராபிக் ராமசாமி’. இந்தப் படம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கும் சமூகப் போராளி டிராபிக் ராமசாமியின் வாழ்க்கையைத் தழுவி எடுக்கப்படுகிறது. இதில் டிராபிக் ராமசாமியாக இயக்குநர் எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் நடிக்கிறார். அவருடைய மனைவியாக ரோகினியும், இவர்களுடன் ஆர்.கே.சுரேஷ், உபாசனா, இமான் அண்னாச்சி, அம்பிகா, சார்லஸ் வினோத், மோகன்ராம், தரணி, சேத்தன், அம்மு, பேபி ஷெரின் உள்ளிட்ட பலரும் நடிக்கின்றனர். மேலும் விஜய் ஆண்டனி, எஸ்.வி.சேகர், கஸ்தூரி, மனோபாலா, மதன்பாபு ஆகியோர் கவுரவ தோற்றத்தில் நடிக்கிறார்கள். இவர்கள் வரும் ஒவ்வொரு காட்சியும் ரசிகர்களுக்கு விருந்தாக இருக்கும். அதேபோல் ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் அதிரடியான போலீஸ் கமிஷ்னராக பிரகாஷ் ராஜ் நடிக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதைப் பற்றிப் பிரகாஷ்ராஜ் கூறும்போது ” வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கும் ஒரு சமூகப் போராளியின் வாழ்க்கையை மையமாக வைத்து எடுக்கப்படும் இந்தப் படத்தில் நான் நடித்ததை மிகுந்த பெருமையாக கருதுகிறேன்” என்றார். “அவர் வரும் காட்சிகள் படத்திற்குப் பெரும் பலமாக இருக்கும்” என்று படத்தின் இயக்குநர் விஜய் விக்ரம் கூறுகிறார். இப்படத்தின் ஒளிப்பதிவை குகன். எஸ்.பழனியும், பாடல்களை கபிலன் வைரமுத்துவும், இசையை ஹர ஹர மகாதேவகி புகழ் பாலமுரளி பாலுவும், எடிட்டிங் பிரபாகரும், கலையை வனராஜ் அவர்களும் கவனிக்கிறார்கள்.

Source: Malai Malar

English summary

Living a life of social fighters acting in the film I think it proudly: Prakash Raj

Traffic ramasamy’s life and keep emerging as a Centre for film in donation