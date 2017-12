அதிதி பாலனுக்கு அடித்த அதிர்ஷ்டம்; சூப்பர் ஸ்டாரின் பரிசு என்ன தெரியுமா?

அருண் பிரபு இயக்கத்தில் அதிதி பாலன் நடித்துள்ள அருவி படம் ரசிகர்களிடையேயும், வசூல் ரீதியாகவும், விமர்சனம் ரீதியாகவும் நல்ல பாராட்டை பெற்றுள்ளது. அருவி படத்தில் லட்சுமி ராமகிருஷ்ணனின் சொல்வதெல்லாம் உண்மை நிகழ்ச்சியை வெளிச்சம் போட்டு காட்டியது.

ஹீரோயினுக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள படங்களாக தேர்வு செய்து வரும் நயன்தாரா மற்றும் சமந்தா, ஸ்ருதி ஹாஸன் என்று பெரிய ஹீரோயின்கள் நடிக்க மறுக்க அருண் பிரபு தன்னை போன்றே புதுமுகங்களை தேர்வு செய்து அருவி படத்தை எடுத்துள்ளார். மேலும் சூப்பர் ஸ்டார் பாராட்டியதால், மகிழ்ச்சியை தாங்க முடியவில்லை என்று அதிதி அருவி பாலன் ட்விட்டரில் தெரிவித்திருந்தார்.

இந்நிலையில் அருவி படத்தின் மூலம் அனைவரையும் கவர்ந்த அதிதி பாலனுக்கு இப்படத்திற்காக தேசிய விருது கூட கிடைக்கலாம் என்று கூறி வருகின்றனர். இந்த நிலையில் அருவி படத்தை பார்த்த பிறகு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் படக்குழுவினர்களை போனில் அழைத்து பாராட்டினார். மேலும், அதிதி புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சூப்பர் ஸ்டாரிடம் கேட்டாராம், அவரும் வர அனுமதி கொடுத்தாராம். தற்போது அதிதியை சூப்பர் ஸ்டார் பாராட்டியது மட்டுமில்லாமல், தங்க சங்கிலி ஒன்றையும் பரிசாக கொடுத்துள்ளாராம்.

Source: Webdunia.com

English summary

Aditi Balan beat luck; Superstar gift and guess what?

Arun Prabhu Aditi Balan has starred in motion waterfall picture among fans.