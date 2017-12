மெர்சலுக்கு இணையாக வேலைக்காரன்? படக்குழு தீவிரம்!!

மோகன் ராஜா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் நேற்று வெளியாகியுள்ள படம் வேலைக்காரன். வழக்கமான காதல், காமெடி இல்லாமல் வித்தியாசமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார் சிவகார்த்திகேயன்.

படத்திற்கு ஊடகங்களும், சமூக வலைத்தள பயனாளிகளும் பாசிட்டிவ் விமர்சனங்களை கொடுத்து வருகின்றனர். உலகம் முழுவதும் 1000-க்கும் அதிகமான திரையரங்குகளில் வெளியான இப்படம் இந்தியாவில் மட்டும் முதல் நாளில் ரூ.4.15 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாம்.



இந்நிலையில், சென்னையில் வேலைக்காரன் திரைப்படத்தின் தியேட்டர்கள் அதிகரிக்கவுள்ளதாக செய்திகள் வெளிவந்துள்ளது. அதாவது மெர்சல் ரிலீஸான தியேட்டர்களின் எண்ணிக்கைக்கு இணையாக வெளியிடப்படவுள்ளதாம்.

வேலைக்காரன் படத்துடன் வெளிவந்த சந்தானம் நடித்த சக்க போடு போடு ராஜா திரைப்படத்திற்கு சுமாரான விமர்சனங்கள் கிடைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.



