10 வருடங்களுக்கு பிறகு தனுஷ் படத்திற்கு இசையமைக்கும் யுவன்

பாலாஜி மோகன் இயக்கத்தில் தனுஷ் – சாய் பல்லவி நடிக்கவிருக்கும் மாரி-2 படத்திற்கு 10 வருடங்களுக்கு பிறகு யுவன் ஷங்கர் ராஜா இசையமைக்கிறார்.

`வடசென்னை’, `எனை நோக்கி பாயும் தோட்டா’ என பிசியாக நடித்து வருகிறார் தனுஷ். அவர் விரைவில் பாலாஜி மோகன் இயக்கத்தில் `மாரி’ படத்தின் இரண்டாவது பாகத்தில் நடிக்கவிருக்கிறார். இதில் தனுஷ் ஜோடியாக சாய் பல்லவி நடிக்கிறார். வில்லனாக மலையாள நடிகர் டோவினோ தாமஸ் நடிக்கிறார். இந்த படத்தை தனுஷ் அவரது சொந்த தயாரிப்பு நிறுவனமான வுண்டர்பார் பிலிம்ஸ் மூலம் தயாரிக்கிறார். தனுஷின் `3′ படத்தில் இருந்து தனுஷ் – அனிருத் காம்போ பிரபலமானது. இருவரும் ஒரு படத்தில் இணைந்தார்கள் என்றால் அந்த படத்தின் பாடல்கள் கண்டிப்பாக ஹிட்டாகி விடும். அந்த வகையில் தனுஷின் பெரும்பாலான படங்களுக்கு அனிருத் இசையமைத்து வந்தார். அப்படி இருக்கையில் சமீபத்தில் ஏதோ மனக்கசப்பினால் தனுஷின் எந்த படத்திலும் அனிருத் இசையமைக்கவில்லை. அதேபோல் `மாரி’ படத்திற்கும் அனிருத் தான் இசையமைத்திருந்தார். `மாரி’ படத்தில், அனிருத்தின் பின்னணி இசையும், பாடல்களும் மெகா ஹிட்டானது. இதையடுத்து `மாரி-2′ படத்திலாவது அனிருத் இசையமைப்பாரா என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்து இருந்த நிலையில், `மாரி-2′ படத்திற்கு யுவன் ஷங்கர் ராஜா ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 10 வருடங்களுக்கு பிறகு தனுஷ் படத்திற்கு யுவன் இசைமைக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கடைசியாக தனுஷ் நடித்த `யாராடி நீ மோகினி’ படத்திற்கு யுவன் இசையமைத்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Malai Malar

English summary

10 years later, music for the film and yuvan dhanush

Pallavi Mohan Balaji dhanush-Tsai will be Marie-2 movie to co-star