ரஜினியின் உயர்வுக்கு அவரது நிதானம் தான் காரணம் என்று சென்னை ராகவேந்திரா மண்டபத்தில் நடைபெற்று வரும் ரசிகர்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் இயக்குநர் மகேந்திரன் தெரிவித்தார்.

Source: Malai Malar

