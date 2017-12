கோலிவுட்டில் கணவரைத் தொடர்ந்து நஸ்ரியா ரீஎன்ட்ரி

12/26/2017 11:57:26 AM

நேரம், ராஜா ராணி, நய்யாண்டி, வாய் மூடி பேசவும் போன்ற படங்களில் நடித்தவர் நஸ்ரியா நாசிம். மார்க்கெட் உச்சத்திலிருக்கும்போதே மலையாள நடிகர் பஹத் பாசிலை மணந்துகொண்டு இல்லறத்தில் செட்டிலானார். 2014ம் ஆண்டு இல்லறத்தில் அடிவைத்த நஸ்ரியா கடந்த 3 வருடமாக புதிய படங்கள் எதையும் ஒப்புக்கொள்ளாமல் இருந்தார். தற்போது அஞ்சலி மேனன் இயக்கும் மலையாள படமொன்றில் நடிக்க ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார். பஹத் பாசிலும் மலையாளத்தில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக இருக்கிறார்.

தமிழில் நஸ்ரியா மீண்டும் நடிப்பாரா? மாட்டாரா? என்று ஊசலாட்டம் இருக்கும் நிலையில் பஹத் பாசிலை ‘வேலைக்காரன்’ படம் மூலம் தமிழுக்கு அழைத்து வந்திருக்கிறார் இயக்குனர் மோகன்ராஜா. தமிழில் நடித்த அனுபவம்பற்றி பஹத் கூறியது: தமிழில் நடித்த அனுபவம் மறக்க முடியாதது. தமிழ் வசனங்கள் பேசுவதில் எனக்கு கொஞ்சம் தடுமாற்றம் இருந்தது. எனவே அந்த வசனங்களை அப்படியே ஆங்கிலத்தில் எழுதி வைத்துக்கொண்டு அதை மனப்பாடம் செய்து பேசினேன். ஒரு காட்சியில் 9 பக்க வசனம் பேச வேண்டி இருந்தது.

அந்த வசனங்களை பேசுவதற்கு முன்பு சில சந்தேகங்கள் இருந்தன. படப்பிடிப்பு தொடங்குவதற்கு முன்பு நான் நன்றாகத்தான் பேசுகிறேனா? எனது தமிழ் உச்சரிப்பு சரியாக இருக்கிறதா? என்று இயக்குனரிடம் கேட்டேன். உங்களால் பேச முடியும். கவலைப்படாதீர்கள். தைரியமாக பேசுங்கள் என்றார். அவர் தந்த ஊக்கம் எனக்கு தெம்பை தந்தது. இவ்வாறு பஹத் பாசில் கூறினார். நஸ்ரியா மீண்டும் மலையாளத்தில் நடிக்க தொடங்கி இருப்பதால் நல்ல கதாபாத்திரம் அமைந்தால் தமிழில் ரீஎன்ட்ரி ஆவாராம்.

