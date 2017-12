10 வருடங்களுக்கு பின் தனுஷுடன் இணையும் யுவன்

12/26/2017 12:33:53 PM

கவுதம் மேனன் இயக்கத்தில் என்னை நோக்கி பாயும் தோட்டா, வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் வடசென்னை படங்களில் நடிகர் தனுஷ் நடித்து வருகிறார். இந்த படங்களை தொடர்ந்து மாரி 2வில் நடிக்க உள்ளார். என்னை நோக்கி பாயும் தோட்டா, வடசென்னை படங்களை முடித்ததும் மாரி 2-வில் நடிக்க உள்ளார். இந்த படத்திற்கு யுவன் சங்கர் ராஜா இசை அமைக்க உள்ளார் என்று படக்குழுவினர் அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ளனர்.

தனுஷ் நடித்த ‘யாரடி நீ மோகினி’ படத்திற்கு இசையமைத்த யுவன், தற்போது மாரி 2-விற்கு இசையமைக்க உள்ளார். ‘மாரி’ முதல் பாகத்திற்கு அனிருத் இசை அமைத்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இது மட்டுமல்லாமல் ‘ஸ்ரீதேனாண்டாள் ஃபிலிம்ஸ்’ நிறுவனத்திற்காக ஒரு படத்தை இயக்கவும் இருக்கிறார்.

Source: Dinakaran

English summary

For more than 10 years after the merger with yuvan dhanush

Gautham Menon in motion 12/26/2017 12:33:53 PM me unintentionally, thotta flowing