சன்னிலியோன் நிகழ்ச்சிக்கு அனுமதி மறுத்தது ஏன்? கர்நாடக போலீஸ் அதிகாரி விளக்கம்

சன்னிலியோன் நிகழ்ச்சிக்கு அனுமதி மறுத்தது ஏன் என்பது குறித்து கர்நாடக போலீஸ் அதிகாரி விளக்கம் அளித்திருக்கிறார்.

கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் உள்ள பிரபல நட்சத்திர ஓட்டலில் வருகிற 31-ந் தேதி நள்ளிரவு சன்னிலியோன் பங்கேற்க இருந்த புத்தாண்டு கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சிக்கு கர்நாடக உள்துறை மந்திரி ராமலிங்க ரெட்டி அனுமதி கொடுக்க மறுத்துவிட்டார். போலீசாரும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அனுமதி அளிக்கவில்லை. இதைத்தொடர்ந்து கர்நாடக ஐகோர்ட்டில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. மனுவை விசாரித்த ஐகோர்ட்டு நீதிபதி சன்னிலியோன் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சிக்கு அனுமதி அளிக்க மறுத்தது ஏன் என்பது குறித்து போலீசார் விளக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டார். இதைத்தொடர்ந்து பெங்களூரு போலீஸ் துணை கமி‌ஷனர் கிரிஷ் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:- பெங்களூரு வடகிழக்கு மண்டத்தில் உள்ள சம்பிகேஹள்ளி போலீஸ் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதுயில் தனியார் கம்ப்யூட்டர் நிறுவனம் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்திற்காக நடிகை சன்னிலியோன் கலந்து கொள்ளும் நடன நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தார். ஆனால் சட்டம் – ஒழுங்கை கருதுதில் கொண்டு ஏற்கனவே அந்த நிகழ்ச்சிக்கு போலீஸ் கமி‌ஷனர் தடை விதித்து உத்தரவிட்டு இருந்தார். ஆனால் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்று சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனம் கோர்ட்டில் வழக்கு தொடர்ந்தது. கர்நாடக ஐகோர்ட்டும் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு அனுமதி வழங்குவது பற்றி பதில் அளிக்கும்படி போலீசாருக்கு உத்தரவிட்டு இருந்தது. அதன்படி புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்திற்காக பெங்களூருவில் சன்னிலியோன் கலந்து கொள்ள இருந்த நிகழ்ச்சிக்கு 3 முக்கிய காரணங்களை கருத்தில் கொண்டு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை. முதலாவதாக தனியார் கம்ப்யூட்டர் நிறுவனத்தினர் சன்னிலியோன் கலந்து கொள்ள இருந்த நிகழ்ச்சிக்காக சம்பந்தப்பட்ட துறைகளிடம் இருந்து முறையான அனுமதியை பெறவில்லை. ஏற்கனவே புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் அசம்பாவிதங்கள் நடைபெறுவது தவிர்க்கப்படும். சட்டம் – ஒழுங்குக்கு பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்கும் என்று கர்நாடக ஐகோர்ட்டில் போலீஸ் கமி‌ஷனர் பிரமாணபத்திரம் தாக்கல் செய்துள்ளார். அதனால் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் எம்.ஜி.ரோடு, பிரிகேட் ரோடு உள்பட பெங்களூரு முழுவதும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது. அன்றைய தினம் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக மட்டும் தனியாக போலீசாரால் பாதுகாப்பு வழங்குவது சாத்தியமில்லை. இந்த காரணத்தாலும் சன்னி லியோன் கலந்து கொள்ள இருந்த நிகழ்ச்சிக்கு அனுமதி நிராகரிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. குறிப்பாக சன்னிலியோன் கலந்து கொள்ள இருந்த நிகழ்ச்சிக்காக 8 ஆயிரம் டிக்கெட் விற்பனை செய்யப்படும் என்று சம்பந்தப்பட்டவர்கள் கூறி இருந்தார்கள். ஆனால் 8 ஆயிரம் பேருக்கும் அதிகமானவர்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வர இருப்பதாக உளவுத்துறைக்கு தகவல் வந்துள்ளது. இதனை கருத்தில் கொண்டும் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் சன்னி லியோன் கலந்து கொள்ள இருந்த நிகழ்ச்சிக்கு அனுமதி இல்லை என்று சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு போலீஸ் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு அவர் கூறினார். இதனால் பணம் கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கிய ரசிகர்கள் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர். நிகழ்ச்சி நடக்குமா? அப்படி நடக்காவிட்டால் டிக்கெட்டுக்குரிய பணம் திரும்ப கிடைக்குமா என்று காத்திருக்கிறார்கள். இந்த நிலையில் சன்னி லியோன் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடுவதற்காக லண்டன் சென்றுள்ளார். அவர் எப்போது இந்தியா திரும்புவார் என்று தெரியவில்லை. பெங்களூரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளமாட்டேன் என்று ஏற்கனவே சன்னிலியோன் அறிவித்துள்ளார். இந்த நிலையில் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் ஒரே நேரத்தில் தயாரிக்கப்படும் படத்தில் சன்னிலியோன் கதாநாயகியாக நடிக்கிறார். இந்த படத்தின் தலைப்பு நாளை வெளியாக உள்ளது சன்னிலியோனுக்கு இந்தியா முழுவதும் ரசிகர்கள் அதிகம் உள்ளனர். ஏற்கனவே அவர் கொச்சிக்கு சென்ற போது ரசிகர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். இதனால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.

