த்ரில்லர் படத்தில் ஜுவாவுடன் இணையும் ஷாலினி பாண்டே

12/26/2017 12:58:12 PM

டான் சாண்டி இயக்கத்தில் நடிகர் ஜுவா புதிய படத்தில் நடிக்க உள்ளார். இந்த படம் காமெடி கலந்த த்ரில்லர் படமாக உருவாக உள்ளது. டான் சாண்டி முன்னதாக மகாபலிபுரம் என்ற படத்தை இயக்கியுள்ளார். ஜீவா ஜோடியாக அர்ஜுன் ரெட்டி தெலுங்கு படப் புகழ் ஷாலினி பாண்டே ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளார். படத்தின் படப்பிடிப்பு அடுத்த மாதம் தொடங்க உள்ளது. விக்ரம் வேதா படத்திற்கு இசையமைத்த சாம். சி இசையமைக்க உள்ளார். ஜீவா தற்போது கீ, கலகலப்பு-2 ஆகிய படங்களில் நடித்து வருகிறார். ஷாலினி பாண்டே ஜி.வி.பிரகாஷுடன் 100% காதல் என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

Source: Dinakaran

English summary

Thriller film in ispied Juan Carlos with Shalini Pandey

