வீடு இல்லாமல் தவிக்கும் கமல் மாஜி மனைவி

12/26/2017 2:21:43 PM

கமல்ஹாசன் மாஜி மனைவி சரிகா. கணவரிடமிருந்து விவாகரத்து பெற்ற சரிகா நீண்டகாலமாக மும்பையில் தாயார் வீட்டில் வசித்து வந்தார். தாயார் மறைவிற்கு பிறகு அவரது சொத்துக்கள் குடும்ப நண்பர் டாக்டர் விக்ரம் தாகூர் என்பவருக்கு சென்றுவிட்டது. இதையடுத்து தங்குவதற்கு வீடு இல்லாமல் தவித்தார் சரிகா. இதையறிந்த பாலிவுட் நடிகர் ஆமிர்கான் அவருக்கு ஆதரவு தர முடிவு செய்தார். ஆமிர்கானின் தங்கையும், சரிகாவும் நெருக்கமான தோழிகள்.

இந்த நட்பின் காரணமாகவே சரிகாவுக்கு தங்க இடம் தந்திருக்கிறார் ஆமிர். இந்தி படங்களில் ஒரு காலத்தில் ஹீரோயினாக நடித்த சரிகா வீடில்லாமல் தவிக்கும் சம்பவம் அறிந்து திரையுகினர் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகினர். கமல், சரிகா மூத்த மகள் ஸ்ருதிஹாசன் நீண்ட நாட்களாக தாய், தந்தையை பிரிந்து மும்பையில் தனியாக அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசித்து வருகிறார். 2வது மகள் அக்‌ஷரா ஹாசன் சென்னையில் தந்தை கமலுடன் தங்கி இருக்கிறார்.

Source: Dinakaran

